Detectarea mai rapidă a cancerului pancreatic cu ajutorul inteligenței artificiale Folosirea inteligenței artificiale (IA) pentru diagnosticarea cancerului ar permite detectarea cancerului pancreasului cu pana la trei ani mai devreme, noteaza Top Sante. Cancerul pancreasului este numit și ucigașul tacut, deoarece evolueaza fara simptome pana in stadiul avansat, cand este foarte dificil sa fie ținut sub control. Un nou studiu, efectuat la Universitatea de medicina Harvard (SUA) și Universitatea din Copenhaga, arata ca folosirea inteligenței artificiale pentru detectarea acestui tip de cancer ar permite diagnosticarea cancerului pancreatic cu trei ani mai devreme, fața de prezent.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii danezi au constat o creștere a riscului de apariție a schizofreniei in cazul persoanelor care consuma canabis. Schizofrenia este o boala psihica asociata cu un ansamblu de simptome: percepție alterata a realitații, activitate motorie redusa, memorie scazuta, scaderea capacitații de concentrare…

- Premierul britanic Rishi Sunak s-a confruntat joi cu primul sau test electoral major, in cadrul unor alegeri locale ale caror rezultate sunt asteptate vineri, dupa un an in care conservatorii aflati la guvernare au avut de suferit din cauza mai multor scandaluri, a grevelor si a haosului economic, relateaza…

- Un studiu inedit, realizat de o echipa de la Universitatea din San Francisco, și-a propus sa analizeze cauzalitatea dintre rugaciunile zilnice și starea de bine (sau nu) pe care o simt cei care se roaga. Cum este unul dintre rarele studii de acest gen, și cum se bazeaza in general pe subiecți din SUA…

- Deși au fost realizate mii de cercetari despre Covid, niciunul nu a evaluat eficacitatea maștilor faciale pentru persoanele in categorii de risc. Criticii spun ca autoritațile eșueaza in a se pregati pentru orice pandemie viitoare pana cand nu examineaza eficiența maștilor, scrie ziarul britanic The…

- Elevii de clasa a VIII-a din Bistrița-Nasaud susțin astazi prima proba a simularii la examenul de Evaluare Naționala. Modelele de subiecte la Limba romana au starnit insa controverse. O analiza recenta prezentata de Centrul Național de Politici și Evaluare in Educație susține ca subiectele sunt concepute…

- A aparut in videoclipuri pop sub numele de scena "Googoosha", a condus o companie de bijuterii si a fost ambasadoare in Spania. Mult timp, Gulnara Karimova a fost considerata succesoarea in functie a tatalui sau, Islam Karimov, care a condus Uzbekistanul din 1989 pana cand a murit, in 2016. Dar apoi,…

- La 26 septembrie 2022, mai multe explozii subacvatice misterioase produse la circa 80 de metri adancime in Marea Baltica au distrus ambele conducte subacvatice ale Nord Stream 1 care transportau gaze naturale din Rusia in Europa și una dintre conductele Nord Stream 2 (care nu era inca operaționala).…