Stiri pe aceeasi tema

- Raportul medico-legal arata ca tatal a curmat viata copilului intre miezul noptii si ora 1.00, inainte ca politistii sa fie sesizati de mama micutului, a afirmat, luni, purtatorul de cuvant al Poliției Romane Georgian Dragan referindu-se la cazul de la Alba Iulia, unde un barbat si copilul sau in varsta…

- Detalii șocante ies la iveala in cazul tragediei din Alba Iulia. Copilul de doar un an a fost omorat de propriul tata in timp ce polițiștii stateau la ușa. Deși trecusera ore bune de cand mama copilului a sunat la 112, noaptea trecuta, pentru ca nu mai știe nimic de el, oamenii legii nu au spart ușa…

- Fosta procuroare Adina Florea a derulat ilegal un control la Parchetul Judecatoriei Mangalia, unitate subordonata Parchetului Tribunalului Constanța, pe care l-a condus. Controlul a fost dispus, anul trecut, de Inspecția Judiciara, unde activa Florea, cu incalcarea Legii 305 / 2022 privind Consiliul…

- Salvatorii din Grecia continua cautarile printre ruinele vagoanelor de tren carbonizate alte victime ale celui mai grav accident feroviar din Grecia, un dezastru in care au murit cel putin 46 de persoane, potrivit celui mai recent bilant, relateaza kathimerini.gr. Trenurile din Grecia, unde au fost…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) transmite ca pentru moment nu au fost primite solicitari de asistenta din partea unor cetateni romani, in contextul accidentului feroviar care a avut loc miercuri in Grecia. Ministerul Afacerilor Externe a facut demersuri de urgența pentru a obține de la autoritațile…

- Parchetul European investigheaza fraude de milioane de euro legate de gazele cu efect de sera in Bulgaria. Intr-un anunt oficial al parchetului condus de Laura Codruta Kovesi se precizeaza ca in cursul zilei de luni „in Bulgaria au fost efectuate zeci de perchezitii si actiuni de investigatie in cadrul…

- Cel putin unul din zece romani, cu varsta cuprinsa intre 15-64 ani, a consumat un tip de drog ilicit de-a lungul vietii (consum experimental), in timp ce 6% dintre ei au consumat si in ultimul an (consum recent), arata un raport al Agentiei Nationale Antidrog (ANA). Raportul national privind situatia…

- Comisia Europeana impreuna cu OECD a publicat, joi, primele profiluri de țara privind cancerul. Raportul privind Romania arata ca intr-un deceniu nu s-a inregistrat niciun progres și, deși țara noastra se situeaza sub media europeana ca numar de cazuri, are o mortalitate mai mare și in creștere, inclusiv…