Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai noi detalii despre nunta Cristinei Spatar cu Vicențiu Mocanu. Artista și partenerul ei de viața au ales sa aiba doua perechi de nași in ziua cea mare. Unde va avea loc mult așteptatul eveniment.

- Prințul moștenitor Hussein al Iordaniei s-a casatorit ieri cu aleasa inimii lui. Cum arata rochia de mireasa pe care a purtat-o Rajwa Al-Saif la nunta regala a anului 2023. Fara dar și poate, tanara este foarte atenta atunci cand vine vorba de detalii.

- Bella Santiago și-a facut apariția la biserica, intr-o rochie de vis. Aceasta a ales o rochie tip prințesa, avand un model special, dar și o trena lunga, avand nevoie de ajutor pentru a fi aranjata. Ea a intrat in lacașul de cult avand un moment special pentru soț și invitați.

- Ana Baniciu urmeaza sa se casatoreasca și cu toate ca mai este puțin pana la marele eveniment, artista recunoaște ca nu este genul de mireasa care sa se streseze, din contra. Cantareața spune ca mai are de pus la punct ultimele detalii pentru eveniment și ca momentan nu și-a ales rochia de mireasa,…

- In urma cu o zi, Sensy și iubitul ei s-au casatorit religios in cadrul unei ceremonii emoționante, in care i-au avut alaturi pe toți cei dragi. Cei doi au devenit, oficial, soț și soție anul trecut, dupa ce au spus marele „Da” in fața ofițerului de Stare Civila.

- Gabriela Prisacariu face pregatiri importante pentru cununia religioasa, care va avea loc in aceasta vara. Soția lui Dani Oțil a ales deja rochia de mireasa și a precizat ca nu va avea mai multe rochii, ci doar una. Iata ce declarații a facut partenera prezentatorului de la Neatza cu Razvan și Dani…