Detalii despre protestul spontan de la APIA Mureș Angajații Agenției de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) Mureș s-au alaturat protestului spontan care se desfașoara in aceasta saptamana in toate centrele APIA din Romania, a anunțat luni, 11 decembrie, Dan Hulpuș, secretarul Sindicatului Național APIA – Grupa Mureș. "E vorba de proteste spontane toata saptamana aceasta, cu intreruperea lucrului doua ore/zi și daca problema … Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dan Motreanu, europarlamentarul PNL, anunța ca Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) a efectuat plați in valoare 843,9 milioane de lei de care au beneficiat 662.586 de fermieri. Plațile fac parte din plata avansului aferent Campaniei 2023. Sursa articolului: Europarlamentarul Dan…

- Aproape 200.000 de fermieri vor primi un sprijin de urgența in sectorul cerealelor și al semințelor oleaginoase, anunța Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura. Este vorba despre aproximativ 280 de milioane de lei, proveniți din Fondul European de Garantare Agricola și de la bugetul Ministerului…

- Sunt localitați in județul Maramureș unde nu se fac niciun fel de lucrari de cadastrare. Prima localitate care iese in evidența este Baia Mare, unde municipalitatea nu a manifestat niciun fel de interes fața de acest subiect, motivele fiind necunoscute. Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara…

- ”In primele zece luni ale anului 2023, ANCPI, institutie publica in subordinea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei (MDLPA), a finalizat cadastrarea integrala a 36 de comune”, a transmis, marti, Ministerul Dezvoltarii, intr-un comunicat de presa. Potrivit documentului citat,…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) efectueaza plata ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor (ameliorare rase), solicitat prin cererile de plata aferente serviciilor prestate in luna august a anului 2023. Suma autorizata la plata este in valoare de 2.584.486,87 lei…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) informeaza beneficiari ca, pana la data de 31 octombrie 2023 inclusiv, primește Cereri de plata pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantitatile de motorina achizitionate si utilizate in agricultura, aferente trimestrul III al anului…

- Fermierii mai au cateva zile la dispoziție pentru a depune cererile de acordare a sprijinului de urgența pentru sectorul cerealelor și al semințelor oleaginoase la centrele Agenției de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA). La centrele APIA sunt puse la dispoziția fermierilor cereri pretiparite…

- Aproximativ 800.000 de fermieri vor primi, incepand de astazi, 16 octombrie, subvențiile agricole din fonduri europene. Aceasta realizare este rezultatul eforturilor depuse de Guvernul Romaniei, care a finalizat cadrul juridic necesar pentru absorbția fondurilor europene disponibile prin Politica Agricola…