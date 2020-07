Stiri pe aceeasi tema

- Paun, FNGCIMM: ”Pentru ca unii romani iau in deradere regulile impuse, Romania incepe sa fie vazuta ca o tara de care mai bine fugi. Nu ar trebui sa ascundem criza sub pres” Criza prin care trecem acum este o problema serioasa pe care nu ar trebui sa o ascundem sub pres, iar daca problema…

- Programul "Noua Casa" cine cu cateva elemente importante si, in criza, poate produce niste beneficii pentru sectorul constructiilor, dar si pentru cei care vor sa-si ia o casa, a declarat, duminica, Cristian Paun, presedintele Consiliului de Administratie al Fondului National de Garantare a Creditelor…

- IMM Invest a plecat, de la bun inceput, cu o imagine falsa, iar foarte multa lume a crezut ca este vorba despre un program in care se dadeau tigai gratis, a declarat, duminica, Cristian Paun, presedintele Consiliului de Administratie al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile…

- Bancile au acordat, pana luni (15 iunie, n.r.), credite in suma de 4 miliarde de lei in Programul IMM Invest, iar in aceasta saptamana se va depasi borna de un miliard de euro, echivalent, a declarat miercuri Cristian Paun, presedinte al Consiliului de Administratie al Fondului National de Garantare…

- Cristian Paun, presedintele Consiliului de Administratie al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM), sugereaza firmelor sa nu se inghesuie pe site pentru a se inscrie in programul IMM Invest, deoarece acest lucru nu le garanteaza ca vor fi si „primii serviti” la banca.

- ​Antreprenorii ar trebui sa se duca mai întâi la banca pentru a vedea daca se încadreaza la un credit prin programul IMM Invest, iar apoi sa se înscrie pe site-ul dedicat, susține Cristian Paun, președintele Consiliului de Administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor…