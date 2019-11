Partidul Republican a contraatacat sambata in ancheta care vizeaza destituirea presedintelui Donald Trump cerand ca fiul lui Joe Biden, Hunter, sa depuna marturie in cursul audierilor publice care urmeaza sa inceapa miercuri in fata Congresului american, relateaza AFP. Presedintele Statelor Unite este suspectat de abuz de putere facand presiuni asupra guvernului ucrainean pentru a ancheta in legatura cu Hunter Biden, precum si a tatalui acestuia, potential adversar al lui Donald Trump in alegerile prezidentiale din 2020. Democratii, majoritari in Camera Reprezentantilor, intentioneaza sa alcatuiasca…