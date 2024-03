Destinatia Mamaia Constanta, prima participare la Salonul Mondial de Turism din Paris

Stiri pe aceeasi tema

- Trei zile alaturi de tour operatori din Europa si din lume, cu multe parteneriate si schimburi de experiente care vor aduce destinatiei Mamaia Constanta atat turistii potriviti, cat si promovarea pe care o merita. Sunt pe scurt concluziile Bursei Internationale de Turism ITB Berlin din acest an, care…

- Un barbat suspectat ca a furat un laptop pe care se aflau informații cu privire la planurile de securitate pentru Jocurile Olimpice de la Paris a fost prins de polițiști. El a fost dus la Tribunalul din capitala Franței pentru a fi judecat. Pentru moment, nu se cunoaște decizia instantei cu privire…

- Forțele Rusiei au capturat satul Lastochkyne, aflat in regiunea Donețk, la cațiva kilometri de Avdiivka. Marți dimineața, guvernatorul din Briansk a anunțat ca regiunea rusa a fost vizata de un atac cu drone care au fost doborate de apararea aeriana. Președintele francez Emmanuel Macron a precizat ca…

- Europa are nevoie de o "a doua asigurare de viata", in plus fata de NATO, a declarat luni ministrul de externe francez Stephane Sejourne, dupa declaratiile controversate ale lui Donald Trump care a sugerat ca Statele Unite ar putea sa nu isi protejeze aliatii din NATO care nu aloca fonduri suficiente…

- Ministrul francez al Armelor, Sebastien Lecornu, a lansat joi, la Paris, o „coaliție artilerie” ce vizeaza intarirea capacitaților militare ale Ucrainei in fața Rusiei. O ceremonie la care omologul ucrainean al lui Lecornu a asistat prin videoconferința, neputand veni personal din motive de securitate.23…

- Primul om care apare intr-o fotografie subacvatica. Primul roman ajuns in Antarctica. De la conacul familiei, din preajma Iașilor, la școala lui Ion Creanga, apoi la Universitatea din Sorbona și intre ghețurile fara de sfarșit ale Antarcticii. Doamnelor și domnilor, cel mai mare explorator roman,…

- Toate trenurile Eurostar care cicula prin tunel, dar si masinile si camioanele sub blocate pana la noi ordine, in contextul in care au inceput prinmele plecari de sarbatori. Aceasta greva – declansata de catre sindicatele franceze – a antrenat ”intreupetrea completa a serviciului si inchiderea terminalelor…

- Casa Alba a avertizat luni ca Statele Unite au suficiente fonduri doar pentru un singur pachet suplimentar de ajutoare pentru Ucraina in acest an, in contextul in care Congresul american blocheaza un nou pachet financiar acordat Kievului. Pe de alta parte, Marea Britanie și Franța vor continua sa fie…