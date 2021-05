(Des)pre limba lui Cioran (V) Terapie prin morfosintaxa Gramatica, expresie a raportului dintre gandire si forma ei, deconecteaza. Noteaza in trei reprize: „Am remarcat ce usurare este pentru mine sa am o carte de gramatica in clipele de melancolie” (1965); „Nimic nu ne ajuta mai mult sa invingem melancolia decat o carte de gramatica. Gramatica e cel mai bun antidot […] Articolul (Des)pre limba lui Cioran (V) apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

