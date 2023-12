Stiri pe aceeasi tema

- Joi dupa-amiaza a avut loc la Rascruci un eveniment de marcare a finalizarii lucarilor de restaurare la Castelul Banffy din localitate. La festivitate au fost invitate sa ia parte oficialitați județene, locale, mai puțin localnicii, care și-ar fi dorit sa vada și ei ce s-a facut la ei in sat. Oamenii…

- Designul interior al unei locuințe poate fi transformat intr-o opera de arta atunci cand se integreaza cu pricepere elemente de sticla. De la uși și ferestre pana la mobilier și accesorii decorative, sticla aduce o atmosfera unica de eleganța și lumina in locuința. Daca ai in plan sa iți amenajezi locuința,…

- Sute de oameni au fost prezenți, miercuri seara, la inaugurarea primului McDonald’s din Drobeta-Turnu Severin, din județul Mehedinți. Mulți dintre aceștia s-au calcat in picioare pentru a prinde un loc in fața, dupa ce au așteptat cateva ore deschiderea restaurantului, arata presa locala.

- Incidentul a avut loc in noaptea de 7 spre 8 noiembrie. „In data de 08.11.2023 , orele 01:55( schimbul 3) un lacatuș mecanic , in varsta de 34 ani, in timp ce executa sarcini de serviciu a fost accidentat aflandu-se in apropierea unui echipament de munca de unde s-a rupt o ancora se susținere a echipamentului.…

- Cu toții cunoaștem efectele unui ceai de mușețel. O ceașca de ceai de mușețel ne relaxeaza, insa un studiu a aratat ca daca bem in mod regulat acest ceai timp de cateva saptamani putem reduce simptomele tulburarii de anxietate generalizata. Și vestea buna este ca nu doar ceaiul de mușețel are efect…

- Un incendiu puternic a izbucnit in urma cu puțin timp, in jurul orei 16:20, la un hotel situat pe strada Libertații din Dej. Din primele informații, incendiul se manifesta la mansarda Black Tulip Hotel, cea mai luxoasa unitate de cazare din oraș. In urma apelului la 112, la fața locului intervin mai…

- Primar Cristian Gentea: “Deschiderea anului școlar este tradiția unui nou inceput, de fiecare data! Elevi, dascali și parinți, retraim momentul inaugural cu bucurie, emoție și nostalgie. Dragi elevi, pentru toți școala este o etapa a vieții voastre, una de dezvoltare personala, plina de descoperiri,…

- Angajații din Romania au lucrat, in 2021, in medie 39.8 ore pe saptamana, poziționandu-se cu mult peste media europeana de 36.4 ore, potrivit Eurostat. Pe de alta parte, romanii și-au luat echivalentul a 23.000 de ani de concediu medical in primul trimestru din 2023, adica 8,41 milioane de zile, conform…