Designerul Catalin Botezatu a petrecut minivacanța de 1 decembrie in Maramureș, la Bocșa, unde și-a sarbatorit ziua de naștere intr-un mod inedit: a taiat porcul de ziua lui. Pe data de 3 decembrie, Bote a implinit varsta de 57 de ani, ocazie cu care și-a luat prietenii apropiați și au plecat impreuna in Maramureș, in inima tradițiilor romanești. Designerul i-a cazat pe toți invitații la un hotel de lux din Maramureș, unde au petrecut patru zile și patru nopți, potrivit Click. Bote s-a bucurat din plin de frumusețile locului: a vizitat Manastirea Barsana, a mers cu Mocanița și a participat chiar…