Designer celebru, atac dur la Parchetul General: „Procurorii au distrus probe din dosar!” / Documente exclusive

Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DNA au deschis un dosar penal in rem privind fapte de abuz in serviciu in care cerceteaza modul in care a funcționat fara autorizație timp de trei ani stația GPL din Crevedia care a explodat sambata, potrivit unor surse Agerpres.Momentan, dosarul este in rem, se cerceteaza fapte fara a fi…

- Polițistul criminal Cristian Cioaca este citat intr-un proces deschis chiar de el, la Mangalia, unde susține ca ar fi fost amendat, in urma cu o luna, deși, conform informațiilor obținute de reporterii SPYNEWS, in ziua respectiva nu a avut permisie. A avut, insa, in alte zile.

- Procurorii DNA ridica marți dimineața documente de la Serviciul de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatriculari Arad in legatura cu suspiciuni privind presupuse fapte de corupție ce ar fi avut loc la instituția publica, afirma surse judiciare.Acestea arata ca la acest moment…

- Procurorii DIICOT au trimis in judecata 80 de persoane in urma finalizarii rechizitoriului in patru cauze penale privind infracțiun de constituire de grup infracțional organizat și trafic de migranți. In ultima zi din februarie, oamenii legii au efectuat nu mai puțin de 100 de percheziții in Timiș,…

- Procurorii DNA Constanța au efectuat, joi, percheziții la Primaria condusa de Vergil Chițac (PNL). In acest dosar, primarul Vergil Chițac ar fi suspect de abuz in serviciu, conform surselor Info Sud-Est din administrația locala. De asemenea, in dosar ar fi vizat suspect și viceprimarul PNL Ionuț Rusu,…

- Scandalul dintre medicul Marek Valcu și pacienta Monica Feliu - care acuza intr-un proces civil ca și-a pierdut simțul mirosului dupa ce ar fi fost operata de deviație de sept de estetician – s-a mutat la Parchet.

- Constantin Boșcodeala are din nou probleme in justiție. Recent, fostul primar al municipiului Buzau a fost trimis in judecata de procurorii DNA, in cadrul unui dosar ce privește posibila finanțare ilegala a doua cluburi sportive. Concret, procurorii cred ca, in perioada 2011-2013, din pixul primarului…

- Constantin Boșcodeala are din nou probleme in justiție. Recent, fostul primar al municipiului Buzau a fost trimis in judecata de procurorii DNA, in cadrul unui dosar ce privește posibila finanțare ilegala a doua cluburi sportive. Concret, procurorii cred ca, in perioada 2011-2013, din pixul primarului…