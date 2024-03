Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au fost reținute, duminica, de procurorii DNA pentru trafic si cumparare de influenta, una dintre ele fiind prinsa in timp ce primea 26.000 de euro. In schimbul banilor, suspecții urmau sa intervina la judecatori de la Curtea de Apel Bucuresti pentru a obtine o pedeapsa cu suspendare intr-un…

- Procurorii de la Direcia de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism &ndash Serviciul Teritorial Piteti în colaborare cu poliitii de la Brigada de Combatere a Criminalitii Organizate Piteti &ndash Serviciul de Combatere a Traficului de Persoane au efectuat 9 percheziii…

- Cele doua persoane din Giurgiu suspectate ca au recrutat si au adapostit, intr-o anexa improvizata a locuintei lor, sase persoane cu afectiuni fizice si psihice, pe care le au exploatat prin munca, au fost retinute, fiind prezentate instantei cu propunere de arestare preventiva.Politia Romana a anuntat,…

- Politia Romana anunta ca in anul 2023 au avut loc 187 de actiuni operative pe linia combaterii traficului de persoane si 35 de grupari infractionale organizate au fost destructurate. In plus, pe linia combaterii traficului de persoane, au fost inregistrate 351 de sesizari de natura penala, fiind desfasurate…

- Cinci persoane au fost retinute de procurorii DIICOT, iar o a sasea se afla sub control judiciar, fiind cercetate intr-un dosar de trafic de minori, trafic de persoane, proxenetism, folosirea prostitutiei infantile si lipsire de libertate in mod ilegal. Potrivit unui comunicat de presa, procurorii Directiei…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Bacau au dispus efectuarea urmaririi penale fața de 15 persoane, funcționari publici, dar și persoane fizice, fara calitate speciala.

- Peste 50 de persoane au fost trimise in judecata de procurorii anticoruptie intr-un dosar privind fraudarea probei practice a examenului de obtinere a permisului de conducator auto in perioada octombrie 2019 – noiembrie 2020, in judetul Suceava. Potrivit unui comunicat al DNA transmis, luni, AGERPRES,…