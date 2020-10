Stiri pe aceeasi tema

- Nicușor Dan, primarul general ales al Capitalei, susține ca pe bucureșteni ii așteapta o iarna grea, in condițiile in care sistemul de termoficare este „mai prost” decat cel de acum 3-4 ani. El susține ca numarul avariilor este foarte mare. Primarul general ales al Capitalei, Nicușor Dan, spune ca tot…

- Nicușor Dan a obținut mandatul de primar al Capitalei, cu susținerea USR-PLUS și PNL, dar alianța are nevoie de partidul pe care l-au exclus de la discuții, pentru a forma o majoritate confortabila in Consiliul General. PNL a iesit abia pe locul 3 si in Consiliul General al Municipiului Bucuresti. Chiar…

- Adin Boboc, candidatul liberal la Primaria Ianca (județul Braila), a avut o replica neașteptata miercuri in timpul unui eveniment de campanie la care a participat și premierul Ludovic Orban. Candidatul PNL i-a anunțat pe participanți ca a avut emoții la vizita premierului pentru ca in localitate nu…

- Ședința de Guvern de luni a inceput cu un dialog festiv, ca in prima zi de școala, intre premierul Ludovic Orban și ministrul educației, Monica Anisie, in care primul s-a aratat mulțumit de pregatirile facute in toata țara, iar a doua a prezentat o statistica la nivel național. In timp ce in țara au…

- Candidatul independent la Primaria Sectorului 6, profesorul Mihai Daneș, face apel la votanții USR din sector sa nu-și uite principiile și valorile pe care le-au promovat atunci cand partidul era condus de Nicușor Dan și sa voteze in consecința la sectorul 6. Mihai Daneș este profesor universitar și…

- 100 de elevi din județul Gorj, care au fost in doua tabere, una in Brasov si una pe litoral, au fost trimiși in izolare la domiciliu, pentru ca trei copii au fost depistați cu COVID-19 la intoarcere. Este vorba despre doua grupuri de copii din judetul Gorj, cu varste de pana la 14 ani. Dupa intoarcerea…

- Candidatul unic al dreptei pentru Primaria Generala a Capitalei, Nicusor Dan, afirma ca in ipoteza in care partidele de dreapta care au decis sa il sustina nu ajung la un acord si pentru prezentarea de candidati unici pentru primariile de sector, candidatii PSD „au prima sansa”. Nicusor Dan a mai spus…

- Președintele USR, Dan Barna, a explicat miercuri, intr-o discuție informala cu jurnaliștii, ca protocolul cu PNL pentru candidaturi comune la București este gata sa fie semnat, mai avand nevoie doar de acordul din partea liberalilor, dar s-a plans ca Ludovic Orban nu i-a mai raspuns la telefon in ultimele…