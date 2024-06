Cele mai recente date, parțiale, publicate marți de Autoritatea Electorala Permanenta arata ca procentul actualului primar al Capitalei, Nicușor Dan, crește fața de ziua precedenta, la 47,65%. Impreuna, Gabriela Firea (PSD), Cristian Popescu Piedone (PUSL), Sebastian Burduja (PNL) și Mihai Enache (AUR) au obținut 48,3% din voturile bucureștenilor. Conform datelor prezentate de AEP luni seara, […] The post Alegeri 2024. Rezultate oficiale pentru București. Nicușor Dan a obținut voturi cat ceilalți candidați la un loc appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…