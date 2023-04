Stiri pe aceeasi tema

- Olimpiada Naționala de Limba și literatura ucraineana materna, ediția a XXIX-a, a avut loc in perioada 9-12 aprilie 2023, la Colegiul Național ,,Doamna Stanca” din Satu Mare. Echipa județului Timiș care a participat la faza naționala a fost formata din 20 de elevi, care au obținut 7 premii.…

- Alexandru Draghia este elev in clasa a XII-a la Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” din Caracal, Olt, delegatul de Tineret al Romaniei la ONU, alaturi de Anamaria Lazaruc, și proaspat admis, cu o bursa integrala, la Universitatea Harvard.

- Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu prezinta joi, 30 martie, de la ora 18:00, premiera spectacolului „Der Marchenball” (RO: Ghemul cu povești) in regia Irynei Tsypina (Ucraina). Spectacolul va fi prezentat in limba germana, cu supratitrare in lim

- Zilele trecute au fost foarte incarcate pentru elevii Liceului Teoretic „Iancu C. Vissarion” Titu implicați in desfașurarea competițiilor școlare, ca urmare a etapei județene a olimpiadelor de Limba și Literatura Romana, „Cultura și Spiritualitate Romaneasca” și Religie Ortodoxa. In urma rezultatelor…

- Azi, 20 martie, este Ziua Internaționala a Teatrului pentru Copii și Tineret. Cu aceasta ocazie, elevii clasei a III-a, insoțiți de prof. inv. primar Marcela Ghita, de la Școala Gimnaziala Ardusat (dir. prof. Monica Boitor), vizitat Biblioteca Judeteana „Petre Dulfu”. Aici, la Serviciul Imprumut carte…

- Cea de-a treia ediție a Legal Half Marathon vine anul acesta cu o premiera, Campionatul Național de alergare pe șosea 10k, pentru categoriile Juniori U20, Tineret U23 și Seniori. La aceasta ediție de Campionat Național sunt așteptați peste 100 de atleți romani, legitimați la cluburile afiliate la Federația…

- TV5MONDE, cea mai mare televiziune in limba franceza din lume, urmarita de peste 421 de milioane de gospodarii de pe intreg mapamondul, lanseaza in Romania TV5MONDEplus, platforma sa de streaming in limba franceza, cu interfața și subtitrare in limba romana. Cu peste 2 milioane de vizite pe luna și…

- Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava pregatește o noua producție – „Occident Express”, de Matei Vișniec – care va fi montata de regizorul Alain Timar și va avea premiera pe 19 martie, la ora 19:00. Aflat la Suceava pentru cea de-a doua colaborare, prima fiind in 2018, atunci cand a regizat spectacolul…