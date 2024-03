E ZIUA LUI PRICHINDEL! Teatrul de Papuși „Prichindel” sarbatorește prin teatru, in data de 21 martie, Ziua Mondiala a Marionetiștilor și Papușarilor. Este o zi speciala, in care papușari și marionetiști din toata lumea celebreaza aceasta minunata arta. In fiecare an, UNIMA (Uniunea Internaționala a Marionetiștilor) alege o tema cu prilejul acestei zile și transmite un mesaj. Tema din 2024 este Clima, iar din mesajul secretarului general al acestei organizații, Dimitri Jageneau, am extras un fragment care sintetizeaza importanța acestei arte in viața noastra și a copiilor noștri: „Sa ne gandim la viitor, viitorul nostru,… Citeste articolul mai departe pe informatiadealba.ro…

Sursa articol: informatiadealba.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Teatrul de Papuși „Prichindel” sarbatorește prin teatru, in data de 21 martie, Ziua Mondiala a Marionetiștilor și Papușarilor. Este o zi speciala, in care papușari și marionetiști din toata lumea celebreaza aceasta minunata arta. In fiecare an, UNIMA (Uniunea Internaționala a Marionetiștilor) alege…

- Sarbatoarea primaverii la Alba Iulia: clasele Școlii de Arte și Meșteșuguri organizeaza concerte, recitaluri și expoziții. PROGRAM Centrul de Cultura „Augustin Bena” Alba, cu sprijinul Teatrului de Papuși „Prichindel” din Alba Iulia (instituții de cultura subordonate Consiliului Județean Alba), organizeaza…

- Centrul de Cultura „Augustin Bena” Alba, cu sprijinul Teatrului de Papuși „Prichindel” din Alba Iulia (instituții de cultura subordonate Consiliului Județean Alba), organizeaza in aceasta saptamana „Sarbatoarea primaverii”, un eveniment in cadrul caruia iși dau concursul clasele de specialitate ale…

- De astazi au inceput lucrarile pentru reabilitarea cladirii Teatrului pentru Copii și Tineret “Așchiuța” din Pitești, secție a Teatrului “Alexandru Davila”. Imobilul a fost ridicat in anii 1920. In 1963 a devenit Teatrul de Papuși “Așchiuța” și de atunci nu s-a mai facut nicio intervenție majora, ci…

- De astazi incep lucrarile pentru consolidarea și reabilitarea cladirii Teatrului pentru Copii și Tineret “Așchiuța”. Am semnat, impreuna cu Dan Tudor, managerul de la Teatrul Alexandru Davila Pitesti, ordinul de incepere a lucrarilor și de predare a imobilului catre antreprenor. ‼️Nu va ascund faptul…

- Proiectare si asistenta tehnica pentru viitorul teatru de la Delfinariu Consiliul Judetean Constanta a atribuit un contract, care vizeaza servicii de proiectare PT DDE si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitie "Construirea si dotarea Teatrului pentru Copii si Tineret…

- Teatrul „Vasilache” Botoșani, decorat de catre președintele Romaniei cu prilejul Zilei Culturii Naționale „In semn de apreciere pentru indelungata contribuție la educarea copiilor și tinerilor prin arta animației și valorificarea filonului tradițional al poveștii, legendelor și tradițiilor romanești”, …

- Teatrul de Papuși „Prichindel” continua și in acest an proiectul Micul actor, din cadrul programului WORKSHOP PRICHINDEL. Proiectul vizeaza organizarea a doua ateliere de teatru, pe doua grupe de varsta, prin care ne propunem sa aducem in atenția copiilor arta animației și arta actorului, cu scopul…