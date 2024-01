Stiri pe aceeasi tema

- Caz ingrozitor in Gorj. O tanara de 23 de ani a fost gasita fara suflare, de propria mama, in baia din casa lor. Ivana era studenta la Facultatea de Drept și nu avea nicio problema medicala. Viața fetei nu a mai putut fi salvata, caci era deja moarta cand a gost gasita. Poliția a pornit o ancheta.

- O femeie in varsta de 77 de ani, internata cu gripa la spital in Mureș, s-a ales cu mainile rupte. Polițiștii au demarat o ancheta. Poliția din Reghin, județul Mureș a fost sesizata de catre o femeie de 53 de ani, care a spus ca mama sa, o femeie de 77 de ani, din localitatea […] The post Caz revoltator…

- Scene de groaza in comuna Dumbraveni, Suceava, acolo unde o femeie in varsta de 78 de ani a fost gasita moarta in locuința fiului sau. Potrivit primelor informații, barbatul in varsta de 36 de ani striga, cu o cruce in mana, ca cineva i-a omorat mama, in timp ce femeia zacea pe jos cu numeroase urme…

- O femeie de 60 de ani, data disparuta de trei saptamani, a fost gasita inecata in raul Mures. Angajatii de la Administratia Apelor au dat alarma, dupa ce au zarit cadavrul acesteia in mijlocul apei. Trupul neinsufletit al femeii a fost zarit de catre cei de la Administratia Apelor, in zona barajului…

- Intr-o tragica descoperire, o femeie de 43 de ani din comuna Ganeasa, județul Olt, a fost gasita decedata in locuința sa. Soțul a anunțat autoritațile, iar echipa operativa de la Secția de Poliție Rurala nr. 6 Ganeasa a sosit la fața locului. Inițial considerata o posibila cauza naturala a decesului,…

- Descoperire macabra, la sfarșitul saptamanii trecute, intr-o padure de langa Uberlingen, Germania. Un reporter care se plimba a dat peste un schelet uman, intr-un cort improvizat. Jurnalistul a alertat imediat Poliția, care a descoperit langa oseminte și un pașaport romanesc expirat, scrie wochenblatt-news.de.…

- O femeie in varsta de 76 de ani, din Golesti, a fost gasita decedata in baia locuintei sale, iar sotul acesteia a fost transportat la spital, in stare de inconstienta, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea.