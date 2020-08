Descoperă Moldova: Mănăstirea Cușelăuca In satul Cușelauca (raionul Șoldanești) se afla Manastirea de maici „Cuselauca” fondata in anul 1786, pe o panta, linga riulețul Ciorna. A fost intemeiata de Maria Tocanos din satul Cotiujeni, calugarita cu numele Mitrodora. Dupa cum scrie portalul moldovenii.md, din partea de est, manastirea este deschisa, iar din celelalte parti inconjurata de paduri. Manastirea are doua biserici – cu hramul Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

