Stiri pe aceeasi tema

- Dupa audieri-maraton, polițiștii din Baia Mare au decis sa rețina 7 persoane implicate, marți, in scandalul cu sabii și topoare, dintre doua clanuri, de la un supermarket din localitatea maramureșeana."In baza probatoriului administrat polițiștii au dispus reținerea pentru 24 de ore a șapte…

- Înainte de apariția maiestuoasei cladiri a hotelului, pe acel loc existau doua cladiri în care funcționasera Biroul Fiscal al Clujului, care s-a transformat ulterior în beraria ,,Fiskus” și o a doua cladire în care se afla hotelul ,,Pannónia”. …

- In perioada 10 – 13 aprilie, polițiștii Biroului de Combatere a Delictelor Silvice din cadrul Serviciului de Ordine Publica și specialiști din domeniul silvic au acționat in județul Cluj, in zona municipiului Turda și a orașului Huedin. Neregulile descoperite, din pacate, arata ca fenomenul defrișarilor…

- Autoritațile din Tismana, Gorj, trag un semnal de alarma și cer testari in localitatea de unde provine primul gorjean mort din cauza complicațiilor provocate de coronavirus. Este vorba de barbatul, de 66 de ani, din Tismana, care a decedat la ATI Targu Jiu saptamana trecuta. Batranul suferea de mai…

- Zona pietonala din centrul a Sucevei a devenit o adevarata fortareața a poliției. Imediat dupa ora 13.00, polițiști locali și de la Poliția municipiului Suceava au inceput sa verifice fiecare om care trecea pe strada. Polițiștii au cerut expres declarația legata de necesitatea ieșirii din casa. ...

- Contractul pentru lucrarile de reabilitare și consolidare a imobilului din Piața Unirii, numarul 2, a fost scos la licitație în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP). Investiția este estimata la 5.587.847 lei (aproximativ 1.165.000 euro), fonduri bugetare, criteriul de atribuire…

- Reprezentanții Primariei Cluj-Napoca spun ca în vara vor începe și lucrarile în Piața Lucian Blaga și strazile adiacente. Aici, municipalitatea are în plan reabilitarea si extinderea zonei pietonale Lucian Blaga, strada Republicii (primul tronson), strada Napoca, strada Petru…

- Ieri dimineața, in prima pauza școlara, doi indivizi de 18 ani, respectiv 14 ani, profitand de neatenția agentului de paza au patruns intr-o școala din Deva și au imobilizat un elev de 13 ani, pe care au incercat sa-l talhareasca. Unul din talhari, l-a constrans, iar celalalt l-a imobilizat prin…