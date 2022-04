Descinderi acasă la fostul iubit al Biancăi Drăgușanu. Milionarul ar fi sechestrat două femei UPDATE! Au fost descinderi luni seara, dupa ce un apel de la Ambasada Statelor Unite la București a semnalat ca o tanara cu cetațenie americana e sechestrata intr-o casa, langa Capitala. La fața locului, in imobilul unor cetațeni britanici stabiliți in Romania, polițiștii au gasit-o pe tanara de 21 de ani. Tot acolo era și o alta fata, romanca. Proprietarii casei au fost duși la sediul DIICOT și eliberați dupa cinci ore de audieri. Apelul care a dat alarma a venit de la un reprezentant al Biroului de Securitate Diplomatica din cadrul Ambasadei SUA la București. Persoana, care a sunat la IPJ Ilfov,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

