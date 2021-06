Stiri pe aceeasi tema

- Fostul polițist a fost judecat pentru crima. Alaturi de alți trei agenți de poliție, in 2020, l-au arestat pe George Floyd pentru o infractiune minora. Timp de noua minute, Derek Chauvin si-a tinut genunchiul pe gatul barbatului, care era intins pe burta si cu mainile incatusate la spate.Vineri, la…

- Derek Chauvin, fostul ofițer de poliție din Minneapolis, condamnat pentru uciderea afro-americanului George Floyd in aprilie, iși va cunoaște, vineri, 25 iunie, pedeapsa. El risca inchisoare intre 12 și 30 de ani. Baremul pedepselor in statul Minnesota prevede cel puțin 12,5 ani de inchisoare pentru…

- P​unerea în libertate sau 30 ani de închisoare? Politistul alb Derek Chauvin, condamnat pentru uciderea afro-americanului George Floyd, si procurorii responsabili de caz au cerut miercuri în instanta pedepse diametral opuse, relateaza AFP, citata de Agerpres.În documentele…

- George Floyd, barbatul afro-american in varsta de 46 de ani ucis prin asfixiere de polițiști, pe 25 mai 2020, a fost comemorat in strada de mii de americani, dar și in alte orașe din lume. Presedintele SUA Joe Biden si vicepresedintele Kamala Harris au primit mai multi membri ai familiei lui Floyd la…

- Apropiati ai lui George Floyd, afroamericanul a carui ucidere de catre poliția din Minneapolis a provocat ample proteste în SUA și manifestari de solidaritate în întreaga lume, au comemorat un an de la uciderea acestuia, relateaza Reuters și News.ro. George Floyd a fost ucis…

- Polițistul Derek Chauvin a fost condamnat marți pentru asasinarea afro-americanului George Floyd, în urma unui proces care a încheiat un caz rasunator care a lasat o amprenta profunda asupra Americii ilustrând diviziunile rasiale din țara, potrivit AFP.Cei 12 jurați - șapte…

- ​Procesul uciderii afro-americanului George Floyd se apropie de sfârșit dupa ce luni juriul s-a retras pentru a delibera, verdictul fiind amplu discutat în în Statele Unite pe fondul temerilor ca o posibila achitare ar putea declanșa noi proteste violente.„Trebuie sa…

- Membrii juriului din procesul lui Derek Chauvin s-au retras luni pentru a delibera cu ușile închise cu privire la responsabilitatea polițistului alb în moartea lui George Floyd, potrivit AFP. „Trebuie sa fiți absolut imparțiali”, le-a spus judecatorul Peter Cahill, îndemnându-i…