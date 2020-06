Stiri pe aceeasi tema

- Cererea de extradare a fostului lider al partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, este in curs de examinare in Statele unite, a declarat ambasadorul Statelor Unite in Republica Moldova, Derek J. Hogan, in cadrul emisiunii Secretele Puterii , de la TV8.

- Examinarea cererii de extradare a fostului lider al democraților, Vlad Plahotniuc, este in curs, a anunțat ambasadorul SUA la Chișinau, Dereck Hogan, noteaza Noi.md. Ambasadorul a menționat ca nu poate da mai multe detalii despre procesul de extradare, intrucit asta ține de competența autoritaților…

- Procuratura Generala a examinat adresarea deputaților PSRM, Vlad Batrincea și Grigore Novac, care cer verificarea informațiilor din presa cu privire la pretinsele ilegalitați admise de deputatul Iurie Renița in perioada in care acesta a deținut funcția de Ambasador al Republicii Moldova in Romania.…

- Șeful statului, Igor Dodon, admite ca Statele Unite ar putea sa nu dea curs solicitarii Procuraturii Generale a Republicii Moldova de a-l extrada pe fostul lider al PD, Vlad Plahotniuc. Și asta deoarece nu exista un tratat oficial intre cele doua state, privind procedura de extradare. Declarațiile au…

- Prim-ministrul Republicii Moldova, Ion Chicu, care la sfarșitul saptamanii trecute a provocat tensiuni diplomatice cu Bucureștiul, dupa niște comentarii controversate facute pe Facebook, a avut o intalnire, luni, cu ambasadorul Romaniei la Chisinau, Daniel Ionita.

- CHIȘINAU, 21 mai – Sputnik. Procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale ( PCCOCS) vor cere mandat de arest, intr-un nou dosar, pe numele fostului lider al PDM Vladimir Plahotniuc, actualmente aflat peste hotare. © Photo : Procuratura Generala…

- Autoritațile israeliene sint dispuse sa examineze extradarea lui Ilan Șor in cazul transmiterii sentinței finale a instanței moldovenești in privința lui, in caz contrar - el va sta la inchisoare in Israel. Declarația a fost facuta de președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, in cadrul unei ediții…

- Ambasadorul UE la Chisinau, Peter Michalko, a spus ca regreta declaratiile presedintelui Igor Dodon, potrivit carora, UE ar fi facut doar „declaratii frumoase” in privinta ajutorului oferit Republicii Moldova in lupta cu pandemia COVID-19.