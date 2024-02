Stiri pe aceeasi tema

- Marina Tauber se numara printre cele peste 500 de persoane și entitați pentru care Statele Unite au impus vineri sancțiuni. Deputata in Parlamentul din Republica Moldova, ea este implicare in incercari de a submina procesele electorale in interesul Kremlinului, potrivit publicației moldovene Newsmaker.Administrația…

- Deputata din Republica Moldova Marina Tauber, o apropiata a oligarhului fugar Ilan Sor, a fost inclusa vineri pe lista de sanctiuni a Statelor Unite ale Americii, din cauza incercarilor sale de a submina procesele electorale in interesul Kremlinului. Decizia a provocat o reactie furioasa din partea…

- Rusia intra in cel de-al treilea an de razboi in Ucraina cu o suma fara precedent de bani in visteria guvernului, susținuta de vanzari record de țiței in valoare de 37 de miliarde de dolari catre India anul trecut, potrivit unei noi analize, care concluzioneaza ca o parte din țiței a fost rafinata de…

- Ambasadorul SUA la Chișinau, Kent Logsdon, a facut declarații importante cu privire la situația de securitate a Republicii Moldova in contextul tensiunilor din regiune, generate de situația din Ucraina. Potrivit oficialului, in acest moment nu exista indicii care sa sugereze o amenințare militara directa…

- Presedintele rus Vladimir Putin si-a aratat intentia de a vizita Phenianul in curand, a informat ieri presa de stat nord-coreeana KCNA, informeaza Reuters, citata de Agerpres. Presedintele Putin i-a multumit, de asemenea, liderului nord-coreean Kim Jong Un pentru invitatia sa de a vizita Phenianul,…

- Presedintele rus Vladimir Putin si-a aratat intentia de a vizita Phenianul in curand, a informat duminica presa de stat nord-coreeana KCNA, informeaza Reuters. Presedintele Putin i-a multumit, de asemenea, liderului nord-coreean Kim Jong Un pentru invitatia sa de a vizita Phenianul, in timpul intalnirii…

- Ucraina va produce anul viitor "un milion de drone" pentru armata sa, a anuntat marti, 19 decembrie, presedintele Volodimir Zelenski, in contextul in care aceste aparate de atac și recunoaștere au un rol crucial in razboiul impotriva Rusiei, scrie Agerpres preluand AFP."Vom produce un milion de drone…

- Președintele rus Vladimir Putin ar prefera un președinte american care sa fie "mai constructiv" fața de Rusia și care sa ințeleaga "importanța dialogului" dintre cele doua țari, a declarat vineri, 15 decembrie, Kremlinul, prin vocea purtatorului sau de cuvant, potrivit Politico.Intrebat daca Putin ar…