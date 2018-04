Derby cu locul 3!

Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistii de la FC Arges vor disputa la inceputul saptamanii viitoare cel mai important meci din acest retur de campionat. Echipa pregatita de Emil Sandoi va intalni luni, 30 aprilie, de la ora 15, ...

- FC Argeș, formația antrenata de Emil Sandoi, s-a apropiat la doar 3 puncte de ocupanta locului 3, Chindia Targoviște, dupa victoria categorica reușita azi in fața lui Metaloglobus, scor 3-0. Piteștenii au dominat categoric partida și s-au impus grație golurilor lui Ionuț Șerban, autor al unei "duble",…

- FC Argeș a caștigat meciul de la Targoviște, contra Chindiei, scor 4-2, și a intrat bine in lupta pentru locul trei. "Noi incercam sa facem o echipa competitiva pentru sezonul urmator deoarece acum nu avem dreptul de a promova. Asta nu ne impiedica sa jucam toate partide la victorie", a apreciat experimentatul…

- Fotbalistii de la FC Arges au inceput deja pregatirea pentru meciul din acest week-end. Pitestenii vor intalni sambata, de la ora 12, pe propriul teren, pe Metaloglobus Bucuresti, una dintre formatiile care se lupta pentru evitarea retrogradarrii. Alb-violetii au moralul foarte bun dupa victoria de…

- Liga 2, etapa a 29-a. Dunarea Calarași – ASU Poli Timișoara, meciul care deschide runda. Program, rezultate și clasament Programul etapei a 29-a si meciurile care vor fi televizate: vineri, 13 aprilie, ora 17:00 Dunarea Calarasi – ASU Politehnica Timisoara – DigiSport 1 vineri, 13 aprilie, ora 18:00…

- Fotbalistii de la FC Arges vor disputa la sfarsitul acestei saptamani o noua etapa de campionat. Echipa pregatita de Emil Sandoi va intalni duminica, de la ora 17, in deplasare, pe Chindia Targoviste. Confruntarea dintre damboviteni si argeseni este un adevarat derbi avand in vedere pozitiile pe care…

- Fotbalistii de la FC Arges vor disputa la mijlocul acestei saptamani o noua etapa de campionat. Echipa pregatita de Emil Sandoi va intalni joi, de la ora 17,00, in deplasare, pe Sportul Snagov. Confruntarea dintre cele doua echipe face parte din runda cu numarul 28 a ligii secunde. Echipa noastra ocupa…

