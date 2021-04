Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a sugerat ca blocul comunitar si Statele Unite sa suspende timp de sase luni taxele vamale impuse la importuri de miliarde de dolari, a declarat Valdis Dombrovskis, vicepresedinte executiv responsabil cu comertul, intr-un interviu acordat publicatiei germane Der Spiegel, citat de Reuters.

- ​Represiunea manifestatiilor pentru democratie din Myanmar a facut peste 100 de morti sâmbata, printre care și copii, aceasta fiind cea mai sângeroasa zi de la lovitura de stat militara din 1 februarie. Secretarul de stat american, Antony Blinken, s-a declarat "îngrozit"…

- Al treilea val al pandemiei de COVID-19 a ieșit de sub control in Europa, dupa ce autoritațile au ridicat restricțiile devreme in pofida pericolului noilor tulpini, potrivit epidemiologilor citați de CNN . In Italia, mai multe regiuni au intrat din nou in lockdown, in timp ce in Franța se impun restricții…

- Aproape 350 de lucratori vamali, care isi desfasoara activitatea in trei puncte vamale strategice de la granita Romaniei cu Republica Moldova, vor fi instruiti cu ajutorul unui proiect finantat de Uniunea Europeana, in valoare de 10 milioane de euro, care vizeaza reabilitarea si modernizarea birourile…

- Moderna a inceput administrarea vaccinului sau contra Covid-19 (mRNA-1273) in cadrul testelor clinice de faza medie-avansata efectuate pe copii cu varste intre 6 luni și 12 ani, a anunțat compania marți, potrivit CNBC . Studiul va evalua eficacitatea celor doua doze, administrate la 28 de zile distanța,…

