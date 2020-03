Stiri pe aceeasi tema

- Președintele UDMR Cluj, deputatul Csoma Botond, a fost desemnat, vineri, candidat la Primaria Cluj-Napoca, acesta afirmand ca spera ca formațiunea sa obțina un numar mai mare de consilieri locali decat are in prezent.Emil Boc (PNL) și Emanuel Ungureanu (USR) și-au mai anunțat intenția de a candida.

- Alianta USR-PLUS Brasov si-a stabilit candidati comuni pentru alegerile locale in 90% din organizatiile din judet, precum si lista pentru Consiliul Judetean si candidatul pentru functia de presedinte al institutiei, in persoana deputatului USR Tudor Benga. Este cea de-a doua nominalizare…

- Deputatul Emanuel Ungureanu (USR) a fost desemnat în mod oficial candidatul Alianței USR PLUS la funcția de primar al municipiului Cluj-Napoca, în timp ce Catalin Salagean, presedintele USR Cluj, va intra în cursa pentru sefia Consiliului Judetean Cluj. Liderii Aliantei USR…

- Președintele USR Timiș, Cristian Moș, a fost desemnat, sambata, drept candidatul formațiunii la președinția Consiliului Județean Timiș, la alegerile locale care vor avea loc in vara acestui an. Tot sambata, membrii USR Timiș și-au desemnat și ordinea candidaților pentru o funcție de consilier județean.

- Președintele PLUS, Dacian Cioloș, spune ca in opinia sa, e nevoie de un candidat comun al PNL și al Alianței USR-PLUS pentru Primaria Capitalei și amintește de alegerile locale din 2016, caștigate de PSD la București. Declarația vine dupa ce președintele Klaus Iohannis a spus ca PNL ar trebui sa mearga…

- În data de 12 decembrie 2019, filiala USR Cluj-Napoca a organizat Adunarea Generala în cadrul careia au fost aleși candidații USR pentru funcțiile de consilieri locali, precum și pentru cea de primar al municipiului Cluj-Napoca, care vor participa la alegerile locale din 2020. Pe lista…

- Dacian Ciolos a declarat sambata, dupa realegerea sa in functia de presedinte al PLUS, ca partidul sau sustine in continuare candidatura lui Vlad Voiculescu la Primaria Capitalei, informeaza Agerpres."Suntem convinsi ca avem o sansa mare sa castigam alegerile locale la Primaria Capitalei si suntem gata…