Deputatul Dragoş-Petruţ Bârlădeanu, apropiat al lui Marian Oprișan, părăsește grupul parlamentar PSD Razboiul dintre baronul de Vrancea, Marian Oprișan, și PSD intra intr-o noua etapa: deputatul Dragos-Petrut Barladeanu și-a anunțat demisia din grupul parlamentar PSD. Barladeanu a fost timp de opt ani mana dreapta a lui Oprișan in Consiliul Județului Vrancea, fiind cercetați impreuna pentru abuz in serviciu. Cererea de demisie a lui Barladeanu a fost pe ordinea de zi a sedintei de luni a Biroului permanent al Camerei Deputatilor. „Acesta mentioneaza ca, incepand din data de 22 octombrie, nu va mai fi membru al grupului parlamentar al PSD, din care si-a dat demisia, si va face parte din grupul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

