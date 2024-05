Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, considera ca „oferta politica actuala nu e foarte convingatoare” pentru multi romani si ca simte in publicul din tara si din diaspora „dorinta unei schimbari profunde”. Prezent intr-o dezbatere organizata sambata, la Arad, cu ocazia lansarii volumului…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, considera ca „oferta politica actuala nu e foarte convingatoare” pentru multi romani si ca simte in publicul din tara si din diaspora „dorinta unei schimbari profunde”. El nu a dorit, insa, sa raspunda daca va candida la alegerile prezidentiale, aratand…

- Secretarul General Adjunct al NATO, Mircea Geoana, va efectua sambata, 11 mai 2024, o vizita oficiala la Arad. In cursul dimineții, inaltul oficial va vizita Astra Vagoane și Spitalul de Pediatrie. La ora 14:00, Secretarul General Adjunct al NATO va lansa volumul „Batalia pentru viitorul Romaniei. Gandurile…

- Secretarul adjunct al NATO vine in Argeș sa lanseze cartea „Batalia pentru viitorul Romaniei. Gandurile unui roman la varful NATO”. Lansarile vor avea loc vineri, 12 aprilie, la Pitești, in sala de conferințe a Bibliotecii Județene „Dinicu Golescu”, incepand cu ora 13:00, și la Topoloveni, in sala de…

- In contextul alegerilor prezidentiale din Rusia, care se desfasoara in perioada 15 - 17 martie, Mircea Geoana a fost intrebat ce inseamna castigarea unui nou mandat de catre Vladimir Putin."Daca cineva crede ca aceste alegeri sunt alegeri intr-o lume democratica, este evident ca nu este cazul. Este…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat sambata, 16 martie, ca ne mai așteapta cațiva ani de relații tensionate cu țara condusa de Vladimir Putin, dar a adaugat ca Alianta Nord-Atlantica este pregatita, a relatat Agerpres.Geoana a fost intrebat, la Constanța, ce inseamna castigarea…