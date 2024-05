Stiri pe aceeasi tema

- Jaqueline Cristian (25 de ani, 68 WTA) a fost invinsa in turul al treilea la Roma de Coco Gauff (20 de ani, 3 WTA) cu 6-1, 0-6, 6-3. Jaqueline Cristian a debutat in acest an pe tabloul principal de la Roma și a ajuns pana in turul al treilea dupa cateva peripeții. A intrat pe grila principala, din postura…

- Sorana Cirstea a debutat cum nu se putea mai bine la turneul WTA de la Roma, unde a invins-o in turul al doilea pe cehoaica Brenda Fruhvirtova (102 WTA), scor 7-5, 6-0. Primul set a fost unul echilibrat, romanca reușind patru break-uri, dar și cedand trei servicii. In schimb, setul al doilea a fost…

- Jaqueline Cristian a reușit calificarea in turul al treilea al turneului „WTA 1000” de la Roma, dupa meciul caștigat in trei seturi in fața rusoaicei Elina Avanesyan (72 WTA), scor 5-7, 6-2, 6-2. Reamintim ca, deși a pierdut in finala calificarilor, Jaqueline Cristian (68 WTA) a ajuns direct in turul…

- Romania are patru jucatoare pe tabloul principal al turneului „WTA 1000” de la Roma. Eliminata in finala calificarilor, Jaqueline Cristian (68 WTA) va juca in turul al doilea, dupa retragerea cehei Barbora Krejcikova.

- Jucatoarea de tenis Jaqueline Cristian, locul 68 mondial si principala favorita, a acces, luni, in turul doi al calificarilor la turneul de categorie WTA 1000 de la Roma, transmite News.ro. Cristian a trecut in primul tur al calificarilor de sportiva americana Hailey Baptiste, locul 106 mondial, scor…

- Ajunsa pe tabloul principal din calificari, Jaqueline Cristian a trecut cu bine de runda inaugurala a turneului „WTA 1000” de la Madrid, dupa victoria in fața polonezei Magdalena Frech (51 WTA), scor 7-5, 6-2.

- Caroline Wozniacki și Anhelina Kalinina s-au intalnit la doua turnee consecutive, iar meciul din turul secund de la Charleston (turneu de categorie WTA 500) s-a terminat tot cu victoria sportivei din Ucraina.

- Jucatoarea americana de tenis Coco Gauff (3 WTA, favorita nr. 2) a fost eliminata surprinzator marti, in turul 2 al turneului WTA 1.000 de la Doha (Qatar), dotat cu premii totale de 3.211.715 dolari, dupa ce s-a inclinat in doua seturi, 6-2, 6-4, in fata Katerinei Siniakova (Cehia, 42 WTA). Katerina…