Deputatul Bogdan Toader îl acuză de minciună şi înşelătorie pe Iulian Dumitrescu, actualul şef al CJ Prahova V. Stoica Faptul ca liberalul Iulian Dumitrescu, actualul președinte al Consiliului Județean Prahova, apare tot mai des laudandu-se cu proiectele inițiate, promovate și cu contractele semnate de catre fosta echipa a Consiliului Județean Prahova este deja de notorietate. Ca Iulian Dumitrescu induce in eroare prahovenii, susținand ca duce Prahova pe primul loc datorita ideilor, vorbelor și faptelor sale, este, din nou, de notorietate. Iar reacția deputatului Bogdan Toader, fost președinte al CJ Prahova in perioada 2016-2020, nu a intarziat sa apara. Toader a raspuns tot in mediul online, demonstrand… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

