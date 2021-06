Stiri pe aceeasi tema

- Organizația Femeilor Antreprenor din UGIR (OFA UGIR) a susținut la Tulcea, la sfarșitul saptamanii, conferința naționala ”Investițiile private incotro? Cum finanțam viitorul agriculturii și al turismului in urmatorii 7 ani?”. La conferința au participat membri ai Guvernului, Parlamentului, Administrației…

- Deputatii cehi au adoptat vineri un proiect de lege prin care vor fi acordate compensatii financiare sutelor de femei, majoritatea de etnie roma, care au fost sterilizate cu forta timp de decenii, in timpul regimului comunist, dar si mult timp dupa caderea acestuia, relateaza AFP. Masura acopera…

- Prima femeie aleasa prim-ministru al Samoa, Fiame Naomi Mataafa, a fost nevoita sa depuna juramantul intr-un cort din gradina Parlamentului, dupa ce fostul premier, Tuilaepa Sailele Malelegawi, a refuzat sa cedeze puterea și a incuiat ușile cladirii, informeaza BBC . Fostul șef al Guvernului Malelegawi,…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, susține ca școlile vor afla in fiecare vineri cum vor funcționa, in funcție de rata de incidența. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat ca școlile din localitațile in care vineri va exista o rata de infectare mai mica de 1 la mie vor funcționa cu prezența…

- Deputații europeni au aprobat o rezoluție cu solicitarea de a exclude Rusia din sistemul interbancar pentru transmiterea informațiilor despre plațile rapide și de a opri finalizarea Nord Stream-2. Votarea a avut loc in cadrul sesiunii plenare a Parlamentului. Rezoluția a fost aprobata de eurodeputați…

- Taloanele de pensie vor putea fi transmise in format electronic, de catre Casa Nationala de Pensii Publice, la cererea pensionarilor care primesc pensia in cont curent sau cont de card, prevede un proiect depus miercuri la Parlament de 22 de deputati liberali. Documentul va avea aceeasi valoare juridica…

- Deputatii francezi au decis, sambata seara, sa elimine zborurile domestice pe rute care pot fi acoperite de trenuri in mai putin de doua ore si jumatate, avand in vedere ca guvernul cauta sa reduca emisiile de carbon, relateaza Reuters. Masura este parte dintr-o legislatie ampla privind climatul…

- ”Daca taceai, filosof ramaneai”. Ședința de astazi a Parlamentului nu s-a lasat fara cuvinte necenzurate. Totul a inceput in timpul prezentarii deputatului socialist, Vasile Bolea a proiectului de hotarare privind declararea starii de urgența pe teritoriul Republicii