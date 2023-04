Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea si completarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor, republicata, in vederea includerii riscului de furtuna in categoria dezastrelor naturale, a introducerii posibilitatii incheierii contractului PAD in cadrul aceluiasi contract cu alte asigurari facultative emise de alti asiguratori in sistem de coasigurare, a adaptarii cerintelor care trebuie indeplinite de catre PAID, conform noului regim de supraveghere Solvabilitate II, a liberalizarii accesului…