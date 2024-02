Stiri pe aceeasi tema

- Asa-zisul Congres al „deputatilor de la toate nivelurile” din Transnistria, regiune secesionista prorusa din cadrul Republicii Moldova, intrunit miercuri la Tiraspol, a adoptat o declaratie oficiala prin care cere „protectia” Rusiei in fata „presiunilor sporite” din partea Chisinaului, care a adoptat…

- Deputații din Transnistria au cerut oficial ajutorul Rusiei, in cadrul congresului desfașurat la Tiraspol. Ei nu au solicitat in mod formal anexarea de catre Federația Rusa, așa cum s-a speculat, transmite Antena 3 CNN. In rezoluția adoptata miercuri, politicienii separatiști au invocat constrangeri…

- Toți ochii sunt astazi pe Republica Moldova. In mai putin de doua ore așteptam un anunț din Transnistria. La ora 11.00 se reunește congresul de la Tiraspol. Chiar daca au fost zvonuri ca ar putea fi ceruta alipirea la Rusia, oficialii din Republica Moldova si din Ucraina au spus ca nu va fi ceruta independența.…

- Dupa invazia Rusiei in Ucraina, tensiunile au escaladat in regiunea separatista Transnistria, o fașie de 30 de km lațime intre Ucraina și Republica Moldova. Aici este programat, in 28 februarie, un congres extraordinar al parlamentarilor din regiune, in urma carora puterea de la Tiraspol (capitala Transnistriei)…

- Președintele Parlamentului și șeful Partidului Acțiune și Solidaritate de guvernamant, Igor Grosu, a spus ca autoritațile republicane ar putea interzice votul pe teritoriul Ambasadei Rusiei la Chișinau.

- Primarul USR al orașului Timisoara, Dominic Fritz, a declarat duminica, 21 ianuarie, ca cei 30.000 de euro, reprezentand premiul „Timisoara pentru Valori Europene”, nu au fost virați catre presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu.„Maia Sandu a venit la Timisoara acum o saptamana sa primeasca un premiu…

- Curtea Constituționala (CC) a validat marți, 16 ianuarie, mandatul de deputat in Parlamentul R. Moldova, care ii revine candidatului supleant de pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Ion Poia. Totodata, judecatorii Inaltei Curți au respins validarea mandatului de parlamentar al Svetlanei…