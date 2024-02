Stiri pe aceeasi tema

- Republica Moldova se afla „in colimatorul” președintelui rus Vladimir Putin, in condițiile in care in regiunea separatista Transnistria sunt in prezenți staționați in jur de 1.500 de militari ruși, a avertizat, vineri, David Petraeus, fost director al CIA și fost comandant al trupelor americane in Afganistan…

- Tensiunile au reaparut in Republica Moldova, unde exista unele semnale ca Transnistria ar putea solicita Moscovei alipirea la Federația Rusa. „Adevarul” a apelat la analiza Veronicai Anghel, profesor de Științe Politice la Universitatea Johns Hopkins, din SUA, și expert in analiza de risc.

- Dupa invazia Rusiei in Ucraina, tensiunile au escaladat in regiunea separatista Transnistria, o fașie de 30 de km lațime intre Ucraina și Republica Moldova. Aici este programat, in 28 februarie, un congres extraordinar al parlamentarilor din regiune, in urma carora puterea de la Tiraspol (capitala Transnistriei)…

- Anatol Șalaru, fost ministru al Apararii in Republica Moldova, a explicat intr-un interviu pentru Observator ce a insemna din punct de vedere politic și militar o eventuala anexare a Transnistriei de catre Rusia. Aceste planuri nu sunt noi și i-au fost prezentate lui Vladimir Putin inca din 2006, insa…

- Ambasadorul SUA la Chișinau, Kent Logsdon, a declarat ca nu exista indicii ca Republica Moldova ar fi direct amenințata de Rusia din punct de vedere militar. Logsdon a afirmat ca Statele Unite monitorizeaza cu atenție situația din Republica Moldova in contextul situației din Ucraina și ca in prezent…

- Faptul ca autoritatile proeuropene de la Chisinau nu au dat inca un raspuns Moscovei la solicitarea acesteia privind deschiderea de sectii de votare pentru alegerile prezidentiale din martie din Federatia Rusa a infuriat oficialitati ruse, care au criticat miercuri dur conducerea Republicii Moldova.De…

- Rusia s-ar putea pregati sa lanseze o operațiune sub steag fals in regiunea separatista Transnistria pentru a submina economia ucraineana, potrivit unui grup de reflecție cu sediul in SUA, relateaza Sky News. Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) a declarat ca oficialii aliniați Moscovei din regiune,…

- Republica Moldova a inceput un exercitiu militar in apropierea regiunii separatiste Transnistria, care este controlata de trupele ruse, a anuntat duminica Ministerul Apararii de la Chisinau, potrivit Agerpres.Exercitiile vor dura pana vineri, se arata intr un comunicat. Vehiculele militare au fost deja…