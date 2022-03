Stiri pe aceeasi tema

- Experții OMS anunța ca antiviralul de la Merck trebuie administrat numai persoanelor cu o forma ușora de Covid-19 și care prezinta risc ridicat de spitalizare, fiind excluși copiii, tinerii, femeile insarcinate sau cele care alapteaza. Studiat de un grup de experți internaționali din cadrul OMS, acest…

- Prim-ministrul francez Jean Castex a anuntat joi, in jurnalul de actualitati al postului de televiziune TF1, sfarsitul obligativitatii privind purtarea mastii sanitare in toate spatiile, cu exceptia transportului in comun, precum si suspendarea pasaportului de vaccinare incepand din data de 14 martie,…

- Au fost valuri de proteste joi seara in Capitala Moscova, la Sankt-Petersburg și in alte 50 de orașe din Rusia, dupa decizia lui Vladimir Putin de a invada Ucraina. Peste 1.500 de manifestanți au fost arestați. Cei mai mulți s-au strans in Piața Pușkin, din Moscova, potrivit informatiilor transmise…

- Aplicația Thymia, dezvoltata de un startup din Marea Britanie, va putea diagnostica depresia in doar zece minute, folosind inteligenta artificiala, informeaza Antena3 . Un start up britanic se pregateste sa lanseze, in acest an, aplicatia Thymia, care foloseste inteligenta artificiala pentru a diagnostica…

- Doua instituții din Israel au lansat un studiu privind detectarea coronavirusului prin analizarea filmului lacrimal, transmite The Jerusalem Post. AdOM Advanced Optical Technologies și Sheba Medical Center studiaza daca dispozitivul Tear Film Imager (TFI) poate ”diagnostica și determina in mod eficient…

- Cercetatorii de la Institutul Wistar din Philadelphia au realizat un vaccin contra SARS-COV-2 capabil sa genereze anticorpi neutralizanți mai puternici și capabili sa asigure protecție cu o singura doza impotriva variantelor emergente, anunța The Jerusalem Post. Testele pe animale au aratat ca vaccinul…

- In prima zi, 60% dintre persoanele care au primit Paxlovid, antiviral de la Pfizer, au inceput sa se simta mai bine, arata un sondaj realizat de cel de-al doilea furnizor de servicii medicale din Israel, transmite The Jerusalem Post. Dupa trei zile de tratament cu acest antiviral, starea de sanatate…

- Guvernul francez, care in urma cu zece zile sustinea ca jucatorul Novak Djokovic ar putea participa la turneul de la Roland Garros, chiar daca nu era vaccinat impotriva COVID-19, a anunțat ca toti sportivii care vor concura la turneul de Grand Slam de la Paris vor trebui sa aiba schema completa de vaccinare,…