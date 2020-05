Stiri pe aceeasi tema

- Statistica aferenta lunii martie arata o crestere de 13,6% a depozitelor la banci, un avans mult mai sustinut comparativ cu lunile anterioare, iar economisirea in valuta a inregistrat cea mai mare viteza de crestere, de 20%, a declarat directorul executiv al Asociatiei Romane a Bancilor, Gabriela Folcut.…

Bancherii critica amanarea generalizata a plații ratelor. Danescu (ARB): Masurile individuale și analiza fiecarui client erau cea mai buna administrare a resurselor financiare

- Masurile individuale si analiza dosarului de credit al fiecarui client, a necesitatii fiecaruia, ar fi fost cea mai buna administrare a resurselor financiare, sustine presedintele executiv al Asociatiei Romane a Bancilor (ARB), Florin Danescu la Digi 24.

- Deputatul USR Adrian Prisnel cere reprezentantilor bancilor ca in aceasta perioada sa ridice pragul platilor contactless de la 100 la 500 lei. "Am transmis astazi Asociatiei Romane a Bancilor sugestia de a analiza impreuna cu membrii sai daca este oportun ca pentru platile contactless sa se ridice pragul…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, susține ca, in cazul in care politicienii ar fi tratat criza din sanatate cu seriozitate, criza politica ar fi fost depașita. Acesta adauga ca, in ultimele doua luni, a avut nenumarate poziții publice, atat la Bruxelles, cat și la București, prin care a cerut masuri ferme…

- ”În momentul de fața facem verificari la 16-17 banci care par a fi implicate într-o tranzacție destul de ciudata, tranzacție al carei mecanism e detaliat într-o scrisoare trimisa de Florin Georgescu (prim-viceguvernatorul BNR-n.n.) catre Asociația Româna a Bancilor (scrisoare…

- ​”Colegii mei au primit ieri o dispoziție sa ia la verificat fiecare banca din punct de vedere al planului de continuitate al afacerilor (care stabilește scenarii de lucru în cazul apariției unor evenimente neprevazute-n.red) sa vedem daca au trecut acolo riscul apariției unei pandemii.…