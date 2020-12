Stiri pe aceeasi tema

- Sapte persoane au fost ranite intr-un accident rutier produs sambata seara in localitatea Orasu Nou, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Somes (ISU) Satu Mare. "La fata locului s-au deplasat 9 pompieri militari ai Sectiei de Pompieri Negresti Oas cu o autospeciala…

- Accident mortal pe autostrada A3 Bucuresti-Ploiesti. Un șofer a patruns pe contrasens și s-a ciocnit de o autoutilitara. Șoferul in varsta de 33 de ani a mers mai mulți kilometri pe contrasens pana s-a izbit de o autoutilitara. Gestul i-a fost mortal. „Din primele cercetari, un conducator auto in varsta…

- Un barbat a decedat si doi copii au fost raniti dupa ce masina in care se aflau a fost lovita, duminica, de o locomotiva fara vagoane, in municipiul Bacau, a declarat purtatorul de cuvant al ISU Bacau, capitanul Andrei Grecu. Potrivit sursei citate de Agerpres, accidentul s-a produs in cartierul Gheraiesti,…

- Un scandal in care au fost implicate noua persoane, sase femei si trei barbati, a avut loc, duminica seara, in comuna prahoveana Tinosu, unul dintre politistii sositi la fata locului folosind armamentul din dotare in conditiile in care cei implicati nu s-au supus somatiei verbale, a informat Inspectoratul…

- Un scandal in care au fost implicate noua persoane, sase femei si trei barbati, a avut loc, duminica seara, in comuna prahoveana Tinosu, unul dintre politistii sositi la fata locului folosind armamentul din dotare in conditiile in care cei implicati nu s-au supus somatiei verbale, a informat Inspectoratul…

- Sase persoane, dintre care patru copii, au ajuns la spital, vineri, in urma coliziunii unui autoturism cu o autoutilitara pe raza localitatii sucevene Satu Mare, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava, Alin Galeata, potrivit Agerpres.Potrivit…

- Sase persoane, dintre care patru copii, au ajuns la spital, vineri, in urma coliziunii unui autoturism cu o autoutilitara pe raza localitatii sucevene Satu Mare, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava, Alin Galeata. Potrivit sursei citate, la fata…

- In cursul nopții de vineri spre sambata, un bancomat din comuna Paunești, județul Vrancea, a fost distrus. Bancomatul se afla in incinta unei sucursale bancare, dar spargatorii nu au reușit sa fire niciun ban. Inițial, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) a anunțat ca ar fi fost sustrase sume de…