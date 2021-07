Biroul pentru Consiliere Juridica al Departamentului pentru Justitie a afirmat intr-o opinie scrisa ca Comisia pentru legislatie financiara (Ways and Means Committee) din Congres a facut o solicitare, in scop legislativ, pentru a vedea declaratiile fiscale ale lui Trump. Obiecitvul este de a analiza modul in care IRS auditeaza declaratiile fiscale ale presedintilor. Conform legislatiei federale, comisiile din Congres care se ocupa de impozite au un ”drept larg” de a obtine informatii despre contribuabili de la Departamentul Trezoreriei, de care apartine IRS, a mentionat anuntul. Statutul in cauza…