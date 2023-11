Stiri pe aceeasi tema

- Israel – Elvetia s-a incheiat 1-1, dupa un meci extrem de important si pentru Romania. Duelul de la Budapesta, din preliminariile EURO 2024, a fost unul dramatic. Elvetienii au condus din minutul 36, dar au fost egalati in minutul 88, dupa un gol al lui Weissman. Meciul dramatic a fost in format LIVE…

- Romania se afla pe ultima suta de metri in drumul spre Euro 2024, unde va da peste Israel și Elveția, principalele contracandidate pentru turneul final. GSP.ro a luat pulsul bucureștenilor cu privire la șansele naționalei pentru calificarea la Campionatul European din Germania. Majoritatea sunt optimiști…

- Dubla decisiva cu Israel și Elveția pentru calificarea la Campionatul European din 2024 este privita cu optimism de tricolori, care sunt convinși ca Romania se va intoarce la un turneu final dupa o pauza de opt ani.

- Dennis Man (25 de ani), absent de la naționala din cauza unei leziuni musculare, se afla in topul celor mai buni atacanți din Serie B, dupa 13 etape. Extrema Parmei a obținut o medie a notelor de 6,55, la 13 sutimi de liderul Massimo Coda (Cremonese) și la 17 sutimi de ocupantul locului 3, Leonardo…

- Atacantul formatiei CFR Cluj, Daniel Birligea, a parasit, marti, cantonamentul echipei nationale de fotbal a Romaniei de la Mogosoaia, fiind indisponibil pentru partidele cu Israel si Elvetia din preliminariile EURO 2024 din cauza unei accidentari.„Prezent la reunire cu o problema medicala, Daniel Birligea…

- Dennis Man are un sezon de vis la Parma. A marcat 8 goluri pentru gruparea italiana din Serie B in actualul sezon și echipa sa... The post Drama lui Dennis Man… Rateaza meciurile cu Israel și cu Elveția din cauza unei noi accidentari appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Dennis Man (25 de ani), cel mai in forma „tricolor”, a suferit o leziune musculara la ultimul meci jucat pentru Parma, cu Sudtirol, scor 2-0, și va rata „dubla” decisiva pentru calificarea la Euro 2024, pe care naționala Romaniei o disputa in noiembrie, cu Israel (18 noiembrie) și Elveția (21 noiembrie).…

- Dupa ce l-a pierdut pe Vlad Chiricheș, accidentat in UTA - FCSB 2-1, selecționerul Edi Iordanescu a mai primit o veste proasta. Cel mai probabil, nu se va baza in „dubla” cu Israel și Kosovo nici pe Dennis Man, ieșit cu probleme medicale la unul dintre antrenamentele Parmei. ...