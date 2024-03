In weekend s-au desemnat caștigatorii celei de-a XIV-a ediții a Festivalului – Concurs „Mandru Cantec Salajean”, organizat de Consiliul Județean Salaj și Centrul de Cultura și Arta al Județului Salaj, cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Salaj și al Clubului Rotary Zalau. Juriul a fost format din Pavel Paușan – președinte, Camelia Cherecheș și Florin Zaha in calitate de membri. Participanții au fost acompaniați de orchestra Ansamblului folcloric „Meseșul”, sub conducerea dirijorului Dorel Ciobanu. Concursul a fost imparțit in mai multe secțiuni, pentru fiecare juriul acordand premiile…