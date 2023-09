Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat Antoaneta Bolchiș, susținuta in funcție de PSD Maramureș, a demisionat din funcția deținuta la Ministerul Educației.Demisia vine in contextul in care Guvernul se pregatește sa reduca la jumatate numarul secretarilor de stat. De asemenea, decizia survine cu o saptamana inaintea…

- Secretarul de stat pentru echitate și egalitate de șanse din Ministerul Educației, Antoaneta Bolchiș, a demisionat din aceasta funcție dupa aproape un an și jumatate. Bolchiș a fost inspector școlar pentru activitați extrașcolare, cu atribuții pentru invațamant special, dar și0 purtator de cuvant la…

- Fosta ministra a Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Lilia Dabija, dupa ce a plecat din funcția de ministra, a revenit in funcția de secretara generala de stat la Ministerul Infrastructurii, iar la doua zile distanța - a demisionat. Deciziile au fost anunțate in cadrul ședinței Guvernului de astazi,…

- Mihai Constantin, jurnalist la TVR vreme de 20 de ani, va fi noul purtator de cuvant de la Palatul Victoria. Premierul Marcel Ciolacu a decis sa numeasca un nou purtator de cuvant al Guvernului, iar alesul este jurnalistul TVR, Mihai Constantin. Acesta il va inlocui pe Dan Carbunaru, cel care a fost…

- Presedintele Klaus Iohannis a convocat partidele parlamentare, astazi, la Palatul Cotroceni, pentru consultari in vederea desemnarii candidatului pentru functia de prim-ministru, potrivit Administratiei Prezidentiale, citata de Agerpres. Consultarile vor avea loc incepand cu ora 12,00, cand la discutii…

- Nicolae Ciuca, instalat la foc automat la șefia Senatului dupa ce a demisionat din funcția de premier. Biroul Permanent al Senatului se reuneste, marti dimineata, in vederea convocarii plenului in care va fi ales presedintele Camerei Superioare a Parlamentului, au informat surse politice. Coalitia il…

- Biroul Permanent(BP) al Senatului se reuneste, marti dimineata, in vederea convocarii plenului in care va fi ales președintele Camerei Superioare a Parlamentului, au informat surse politice. Potrivit site-ului Senatului, sedinta Biroului Permanent va avea loc incepand cu ora 9,30. Coalitia il sustine…

- Nicolae Ciuca este asteptat sa-și depuna luni dupa-amiaza demisia din funcția de premier. Planul pentru plecarea de la Guvern a fost discutat deja la nivelul Coaliției cu președintele Klaus Iohannis, insa totul depinde de greva din Educație. Ciuca așteapta luni raspunsul de la profesori daca accepta…