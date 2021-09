Demența la bătrînețe poate fi prevenită, dacă urmezi 5 sfaturi simple Demența sau boala Alzheimer afecteaza una din șase persoane cu virsta peste 80 de ani, arata date recente. Este una dintre cele mai temute boli ale batrineții, deoarece pierderile de memorie, lipsa capacitații de autoingrijire și dezorientarea afecteaza semnificativ calitatea vieții persoanei afectate. Chiar daca nu se cunosc cu precizie toate cauzele pentru care se instaleaza demența, exista a Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 55 de milioane de persoane din lumea intreaga sunt afectate in prezent de dementa, o maladie neurodegenerativa care provoaca pierderea memoriei si genereaza costuri globale de 1,3 trilioane de dolari pe an pentru sistemele de sanatate, a anuntat joi Organizatia Mondiala a Sanatatii ( OMS ), relateaza…

- Poate vacanta ta de vara a fost mai scumpa decat ai estimat initial, poate cateva cheltuieli neprevazute ti-au destabilizat bugetul sau poate, pur si simplu, vrei sa ai mai multi bani in contul de economii. Oricare ar fi motivele pentru care vrei sa economisesti, iata cateva sfaturi simple care te pot…

- Varsta mijlocie este de obicei un moment in care incepem sa privim spre viitor, spre bucuria de a renunța la munca in favoarea olaritului in gradina. Dar cand vine vorba de sanatatea creierului nostru, a ramane intr-o cursa acerba poate fi mai benefic decat se credea anterior. Conform noilor cercetari…

- Antrenorul lui Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, i-a oferit sustinere lui Denis Law, afirmand ca gruparea de pe Old Trafford va avea grija de acesta ca "familia lui", dupa ce fostul mare fotbalist, in varsta de 81 de ani, a dezvaluit joi ca a fost diagnosticat cu Alzheimer si dementa vasculara,…

- CBD, sau cannabidiol, a fost sugerat ca tratament pentru a-i ajuta pe varstnicii cu demența sa iși gestioneze simptomele. Deși in prezent nu exista dovezi care sa arate ca CBD poate opri, inversa sau preveni demența, exista cercetari care arata ca ar putea ajuta la gestionarea simptomelor. Aceasta ar…

- Muscatele sunt de diferite culori, sunt foarte multe specii, de la simple, la muscate curgatoare, si merita tot efortul pentru a le intretine. Unele au miros excelent, iar altele sunt absolut fascinante. Suporta fara probleme razele de soare, de aceea merg bine chiar in lumina pe durata zilei.Iata ce…

- Un nou medicament contra Alzheimer a fost aprobat de SUA, dupa aproape 20 de ani în care tratamentele pentru aceasta boala au ramas neschimbate,conform BBC. Aducanumab trateaza cauza bolii Alzheimer, cea mai comuna forma de demența,…