- Garda Nationala de Mediu va avea, incepand din acest an, 46 de drone dotate cu senzori si echipamente pentru inspectie si control, dintr-un proiect finanțat din fonduri europene, a anunțat vineri, 10 martie, Ministerul Mediului, intr-un comunicat citat de News.ro.Potrivit autoritaților, instituția a…

- Municipiul Targoviște, Martie 2023 Demararea proiectului cu titlul „Relansarea activitații societații KOALA DESIGN SRL” Numele beneficiarului: KOALA DESIGN SRL Cod de identificare fiscala: 15900124 Inregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J15/939/2003 Sediul social: Str. Dinu Lipatti, Bl. 39,…

- Valoarea contractului este de 10.639.709.3 lei fara TVA, vezi sectiunea "documente" Potrivit Confidas.ro, societatea Draft Dinamic Construct SRL a fost infiintata in anul 2021, are adresa in municipiul Constanta, este in stare de functionare la Registrul Comertului, iar activitatea principala a firmei…

- Municipiul Targoviște, 22.02.2023 Titlu proiect: „Relansarea activitații firmei ROYALVIL SRL” Numele beneficiarului: ROYALVIL SRL Cod de identificare fiscala: 32451203 Inregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J 15 / 685/ 2013 Sediul social: Municipiul Targoviște, Strada Alexandru Ilie, nr. 8, cod…

- Localitatea Bucșani, 22.02.2023 Titlu proiect: „Creșterea capacitații de reziliența a societații prin dotarea cu echipamente noi” Numele beneficiarului: INFO ADRIANO SRL Cod de identificare fiscala: 21841855 Inregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J15/763/31.05.2007 Sediul social: Sat Bucșani,…

- Municipiul Targoviște, 22.02.2023 Titlu proiect: „Creșterea capacitații de reziliența a societații prin dotarea cu echipamente noi” Numele beneficiarului: CAD-EX SRL Cod de identificare fiscala: 14861183 Inregistrata la Registrul Comerțului sub nr J 15 / 371/ 2002 Sediul social: Municipiul Targoviște,…

- Municipiul Targoviște, 22.02.2023 Titlu proiect: „Relansarea activitații societații BIZZ INVEST SRL” Numele beneficiarului: BIZZ INVEST SRL Cod de identificare fiscala: 16858478 Inregistrata la Registrul Comerțului sub nr J 15/937/2004 Sediul social: Strada Aviator Negel, Nr. 6A, Municipiul Targoviște,…

- Astazi, in prezența ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, a fost semnat contractul de finanțare pentru realizarea ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa și apa uzata in județul Maramureș”, intre Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, ADI Maramureș…