Cu o producție pop, cu un aer fericit și insoțita de un clip cu influențe retro, „Niciun Dubiu” este o piesa de dragoste despre dansul stangaci care se intampla in interiorul nostru atunci cand iubim. „A fost prima și ultima oara in care am ieșit sa dansez in ultimul an. M-am simțit divin, de parca pamantul se mișca sub talpile mele, era plin ochi, de fel și fel de oameni. Ma mișcam stangaci, și eu și el, dar avea ceva, ceva al lui, iar a doua zi, ajunsa la studio, ma simțeam cumva inca acolo, inca dansand. Mi s-a parut fain sa scriu ceva atat de recent, mai ales ca o piesa pozitiva mie imi iese…