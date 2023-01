Delfinii sunt deranjați de zgomotul produs de oameni. Ce se întâmplă Delfinii „striga” pentru a incerca sa se faca auziti de semenii lor peste nivelul de zgomot subacvatic din ce in ce mai intens, conform unui nou studiu publicat in jurnalul stiintific Current Biology, preluat de Agerpres. Studiul arata ca zgomotul produs de om, generat de activitati precum forarea si transportul maritim, are potentialul de a influenta negativ sanatatea delfinilor salbatici. „Aceleasi motive care fac ca sunetul sa fie atat de avantajos pentru ca animalele sa se foloseasca de el, le face, de asemenea, susceptibile la perturbarea provocata de zgomotul din mediul inconjurator. In… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

