- Echipajul de 8+1 feminin, format dim Magdalena Rusu, Iuliana Buhus, Adriana Ailincai, Maria Tivodariu, Madalina Beres, Amalia Beres, Ioana Vrinceanu, Denisa Tilvescu si Victoria-Stefania Petreanu, a castigat, duminica, medalia de aur la Campionatul Mondial de canotaj de la Racice. Romancele au fost…

- Echipajul format din Marius Cozmiuc si Sergiu Bejan, s-a clasat, sambata, pe primul loc la Campionatul Mondial de canotaj de la Racice, potrivit News.ro. Cei doi canotori romani au obținut timpul 6:28.06. Pe locul al doilea s-a clasat un exhipaj spaniol, urmat, pe ultimul loc de pe podium de un echipaj…

- Echipajul feminin de opt rame plus carmaci al Romaniei s-a calificat direct in finala Campionatelor Mondiale de canotaj de la Racice (Cehia). In grupa preliminara, care a stabilit culoarele pentru finala din 25 septembrie, ambarcatiunea de 8+1 a Romaniei, compusa din Magdalena Rusu, Iuliana Buhus, Adriana…

- Romania a incheiat Europenele de canotaj de la Munchen cu un bilant excelent, cinci medalii de aur si trei de bronz. Romania, in formula Magdalena Rusu, Iuliana Buhus, Ancuta Bodnar, Denisa Tilvescu, Madalina Beres, Amalia Beres, Ioana Vrinceanu, Simona Radis, Adrian Munteanu, a cucerit aurul in proba…

- Luni, sportivii romani medaliați cu aur și bronz la Campionatele Europene de la Munchen nu au fost așteptați la Aeroportul Henri Coanda de nici un reprezentant al guvernului sau Ministerului Sportului, potrivit Agerpres. Canotoarea Madalina Beres, medaliata cu aur si bronz, s-a aratat nemultumita de…

- Romania, in formula Magdalena Rusu, Iuliana Buhus, Ancuta Bodnar, Denisa Tilvescu, Madalina Beres, Amalia Beres, Ioana Vrinceanu, Simona Radis, Adrian Munteanu, a cucerit aurul in proba feminina de 8+1, duminica, la Campionatele Europene de canotaj de la Munchen.

- Echipajul feminin de 8+1 al Romaniei (Magdalena Rusu, Iuliana Buhuș, Ancuța Bodnar, Denisa Tilvescu, Madalina Bereș, Amalia Bereș, Ioana Vrinceanu, Simona Radiș și Adrian Munteanu) a cucerit duminica aurul la Campionatele Europene de la Munchen.

- Dupa cele 6 medalii obținute sambata, 13 august, este vorba despre 3 de aur și 3 de bronz, Romania a duminica, 14 august, a 7-a medalie la Campionatul European de Canotaj de la Munchen, prin Ionela Cozmiuc. Ionela Cozmiuc a obtinut medalia de aur la simplu vasle feminin categorie usoara (LW1x). Cozmiuc…