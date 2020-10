Dejeanul Cătălin Itu, gol de trei puncte în meciul Voluntari – CFR Cluj Fotbalistul dejean Catalin Itu a marcat, aseara, singurul gol al partidei FC Voluntari – CFR Cluj 0-1 și a adus toate cele trei puncte formației sale. In minutul 71, Pereira a driblat doi adversari și a centrat in fața porții, Ramniceanu a incercat sa respinga din fața lui Vojtus, balonul a ajuns la Catalin Itu, iar dejeanul a trimis in plasa. A fost prima sa reușita in acest sezon competițional. “Este o onoare pentru mine sa marchez la echipa campioana, ma bucur ca am reușit și sper sa marchez cat mai multe. Nu am fost atent la ce s-a intamplat la faza, dar am anticipat foarte bine mingea și… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

Sursa articol si foto: dej24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj va juca cu FC Voluntari in etapa cu numarul 8 a Ligii 1. Meciul va incepe la ora 21:30 și va putea fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport +. Vezi aici programul și rezultatele etapei #8 a Ligii 1 FC Voluntari - CFR Cluj, liveTEXT…

- Dan Petrescu (52 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, a susținut o conferința de presa inainte de meciul cu FC Voluntari, din etapa #8 a Ligii 1. FC Voluntari - CFR Cluj va avea loc duminica, 25 octombrie, de la ora 21:30. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP. ...

- Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a anuntat, vineri, modificari ale programului etapei a noua a Ligii I la fotbal. Runda va avea loc în perioada 30 octombrie - 2 noiembrie 2020.Conform noului program, meciul Dinamo - Astra Giurgiu, care era programat în 31 octombrie, va avea loc în…

- CFR Cluj a trecut de Djurgarden in turul III preliminar al Europa League, scor 1-0, iar Mario Camora (33 de ani), capitanul ardelenilor, a avut o prestație impresionanta. In playoff, CFR Cluj va da piept cu KuPS Kuopio din Finlanda, pe teren propriu. Meciul va avea loc joi, 1 octombrie, și va putea…

- Ioan Andone, președintele lui FC Voluntari, crede ca Mario Camora (33 de ani, fundaș stanga), fostul sau elev de la CFR Cluj, ar trebui convocat la echipa naționala pentru duelul cu Islanda din luna octombrie. Islanda - Romania, semifinala barajului de calificare la EURO, va avea loc intr-o singura…

- Fotbalistul dejean Catalin Itu, care are deja doua titluri de campion cu CFR Cluj, a acordat un interviu pentru GSP in care a vorbit despre caștigarea Ligii 1, relația cu antrenorul Dan Petrescu, precum și despre visul sau: debutul la naționala. – Catalin, cum e sa fii dublu campion al Romaniei la numai…

- Golurile au fost marcate de Susici '86 si Itu '88. FCSB: Vlad - Cretu (Pantea '46), I. Cristea, Miron, Pantiru - Morutan (Pandele '46), Perianu, Vina - Nita, Istrate, C. Dumitru. Antrenor; Anton Petrea CFR: Arlauskis - Susic, Cestor, Burca, Camora - L. Aurelio (Pereira '63), Hoban, Deac - Joca (Chipciu…