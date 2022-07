Stiri pe aceeasi tema

- Deian Sorescu a marcat un gol pentru echipa Rakow Czestochowa, duminica, in victoria cu scorul de 3-2 obtinuta impotriva formatiei Stal Mielec, in etapa a treia din campionatul polonez de fotbal Ekstraklasa.

- Ce a spus Anamaria Prodan despre Laurențiu Reghecampf, dupa ce s-a calificat in Conference League cu echipa pe care o antreneaza in prezent, Neftki Baku. Echipa lui Reghe a obținut calificarea in turul trei preliminar din Conference League, dupa victoria cu scorul 3-0, impotriva celor de la Aris Limassol.…

- Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, joi seara, dupa victoria cu 3-0 din meciul cu formatia din Andorra Inter Club d'Escaldes din preliminariile Conference League, ca „scorul este mincinos" tinand cont de numarul ocaziilor ratate de jucatorii sai.

- Rakow, echipa romanilor Bogdan Racovițan și Deian Sorescu, a caștigat Supercupa Poloniei, in urma victoriei cu Lech Poznan, scor 2-0. Fundașul Bogdan Racovitan (22 de ani) a deschis scorul in minutul 43, cu un șut din voleu de la marginea careului de 6 metri. Pentru Racovitan este primul gol reusit…

- Sport Dunarea-Turris Turnu Magurele, campioana județeana, ediția 2021-2022 iunie 6, 2022 08:58 Echipa finanțata de Primaria Turnu Magurele a caștigat la pas ediția de campionat județean de fotbal 2021-2022. Daca primul joc al finalei, cel de la Plosca, a fost un echilibru evident, scorul 1-1 fiind…

- CFR a deschis scorul inca din minutul 2 al meciului cu CSU Craiova, dar antrenorul Dan Petrescu (54 de ani) nu a avut liniște. S-a agitat in stilul caracteristic, fiind și avertizat cu un cartonaș galben de „centralul” Radu Petrescu. Daca o invinge pe CS Universitatea Craiova, CFR Cluj caștiga al 5-lea…