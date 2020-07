Degrabă Candu va striga „întoarceți miliardul” Potrivit Mișcarii de Tineret „Urmașii lui Ștefan”, societatea moldoveneasca asista de citva timp la un show politic probabil fara precedent in țara noastra. Gruparea criminala a lui Candu – Șor – Plahotniuc a provocat recent tulburari politice puternice la Chișinau. Nu deoarece au inițiative bune, proiecte de legi (așa cum menționau cind au parasit PD), ci pentru ca au investit milioane de dolari, Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

