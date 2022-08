DEFINITIVAT 2022: Notele finale la examen, publicate astazi. Candidații afla rezultatele dupa contestații Definitivat 2022: Ministerul Educației publica joi, 4 august, rezultatele finale la Definitivat 2022. In Alba, au fost depuse 23 de contestații, dupa primele rezultate la proba scrisa din 20 iulie. Concursul de definitivat reprezinta un examen de intrare și avansare in cariera didactica. Examenul poate fi susținut de cadrele didactice care au cel puțin un […] Citește DEFINITIVAT 2022: Notele finale la examen, publicate astazi. Candidații afla rezultatele dupa contestații in Alba24 .